Napoli, De Laurentiis: “Se parlo di calcio scoppia il finimondo, concorrenza sleale” (Di sabato 18 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis si è espresso ai microfoni di ‘Report’, nel contesto di un’indagine sul calcio italiano e sulle operazioni delle squadre di massima serie italiana. Il presidente del Napoli ha palesato disappunto per quanto concerne la gestione dei grandi club di Serie A, esternando, sia velatamente che non, la sua evidente amarezza. Di seguito le dichiarazioni di De Laurentiis, saldamente patron della società partenopea: “Se parlo di calcio scoppia il finimondo. Non solo noi con i conti in ordine, anche la Fiorentina ad esempio. concorrenza sleale? Questo è certo, ma non devo certamente dirlo io: queste sono le responsabilità del calcio. La Lega, se è una associazione indipendente di società per ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Aurelio Desi è espresso ai microfoni di ‘Report’, nel contesto di un’indagine sulitaliano e sulle operazioni delle squadre di massima serie italiana. Il presidente delha palesato disappunto per quanto concerne la gestione dei grandi club di Serie A, esternando, sia velatamente che non, la sua evidente amarezza. Di seguito le dichiarazioni di De, saldamente patron della società partenopea: “Sediil. Non solo noi con i conti in ordine, anche la Fiorentina ad esempio.? Questo è certo, ma non devo certamente dirlo io: queste sono le responsabilità del. La Lega, se è una associazione indipendente di società per ...

