Macron sfancula i tamponi di Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Vi ricordate ieri i giornali che dicevano chee i suoiavevano conquistato l’Europa, vi ricordate fondo del corsera sulla “suggestione di un contrasto durata 24 ore”? no immagino che non ve le ricordiate. Ma la zuppa sì. E quando oggi si vede tweet diche, tutti fisciettano. Tranne capezzone sulla Verità. Ipotesi varie: lasciapassare che dura meno, coprifuoco solo per non vaccinati by stampa e amenityà del genere. Intv boss Moderna: studiamo nuovo vaccino. Ricolfi non bastano solo i vaccini. Sentenza Mimmo Lucano, non solo un pasticcione per Travaglio e Libero, ma per il Domani non è così. Il magistrato che ci prova e non finisce nei guai. Amadori sugli spostamnti di Lo voi Bollette alle stelle e Mf parla dei giacimenti in Italia. Addizionali irpef ...