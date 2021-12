LIVE Snowboardcross Cervinia 2021 in DIRETTA: quattro azzurri ai quarti, Moioli in semifinale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Filippo Ferrari al via del primo quarto maschile! 11:58 Le ultime due atlete a volare in semifinale sono Lindsey Jacobellis e Tess Critchlow. 11:56 Dominio imbarazzante di Moioli! Con le si qualifica Chloe Trespeuch, eliminata Carpano. 11:54 Adesso tutti con Michela Moioli e Caterina Carpano! 11:53 Eliminata Francesca Gallina, passano il turno Belle Brockhoff e Faye Gulini. 11:53 Francesca Gallina al via del secondo quarto! 11:52 Le prime due atlete a qualificarsi per la semifinale sono Pia Zerkhold e Meghan Tierney. 11:51 Adesso tocca alle donne! 11:50 Ottimo avvio dell’Italia, che qualifica ai quarti 4 dei 5 atleti al via: Sommariva, Godino, Ferrari e Leoni! 11:47 Gli ultimi due qualificati ai quarti sono Hagen Hearney e Eliot ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Filippo Ferrari al via del primo quarto maschile! 11:58 Le ultime due atlete a volare in semifinale sono Lindsey Jacobellis e Tess Critchlow. 11:56 Dominio imbarazzante di! Con le si qualifica Chloe Trespeuch, eliminata Carpano. 11:54 Adesso tutti con Michelae Caterina Carpano! 11:53 Eliminata Francesca Gallina, passano il turno Belle Brockhoff e Faye Gulini. 11:53 Francesca Gallina al via del secondo quarto! 11:52 Le prime due atlete a qualificarsi per la semifinale sono Pia Zerkhold e Meghan Tierney. 11:51 Adesso tocca alle donne! 11:50 Ottimo avvio dell’Italia, che qualifica ai4 dei 5 atleti al via: Sommariva, Godino, Ferrari e Leoni! 11:47 Gli ultimi due qualificati aisono Hagen Hearney e Eliot ...

