LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: avanza Laurent, eliminate Monsorno e Brocard; bene Pellegrino ed Hellweger (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Ecco un riepilogo dei migliori 5 tempi: 1 Haavard Solaas Taugboel (NOR) 2:13.06 2 Richard Jouve (FRA) +0.82 3 James Clinton Schoonmaker (USA) +1?16 4 Lucas Chavanat (FRA) +1?84 5 Ondrej Cerny (CZE) +2?00 10.48 Mancano solo 10 atleti adesso. 10.45 Michael Hellweger è sempre 26esimo, a -0.14 dal 30esimo tempo di Hanneman. Dovrebbe comunque riuscire a qualificarsi. 10.43 8?08 di ritardo per Mocellini da Taugboel; +2?13 dall’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla fase finale, il 30esimo, attualmente occupato dallo statunitense Logan Hanneman. 10.41 Niente da fare per Simone Mocellini, 44esimo con 2:21.14. 10.39 Confermata la qualificazione per Federico Pellegrino, per il momento è dentro Michael Hellweger. 10.38 BOLSHUNOV ELIMINATO! Risultato a ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50 Ecco un riepilogo dei migliori 5 tempi: 1 Haavard Solaas Taugboel (NOR) 2:13.06 2 Richard Jouve (FRA) +0.82 3 James Clinton Schoonmaker (USA) +1?16 4 Lucas Chavanat (FRA) +1?84 5 Ondrej Cerny (CZE) +2?00 10.48 Mancano solo 10 atleti adesso. 10.45 Michaelè sempre 26esimo, a -0.14 dal 30esimo tempo di Hanneman. Dovrebbe comunque riuscire a qualificarsi. 10.43 8?08 di ritardo per Mocellini da Taugboel; +2?13 dall’ultimo posto disponibile per la qualificazione alla fase finale, il 30esimo, attualmente occupato dallo statunitense Logan Hanneman. 10.41 Niente da fare per Simone Mocellini, 44esimo con 2:21.14. 10.39 Confermata la qualificazione per Federico, per il momento è dentro Michael. 10.38 BOLSHUNOV ELIMINATO! Risultato a ...

