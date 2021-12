LIVE Biathlon | Inseguimento uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA | Latypov | Fillon Maillet e Jacquelin davanti a tutti! Grande partenza di Bormolini

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20torna in posya dietro a Christiansen, Smolski e Laegreid. 15.19 ZERO DICHE SE NE VA!! Un errore per, due perche ha esagerato in questo giro! 15.18torna suha deciso di rallentare prima del poligono! 15.17 Come sta andando! Il francese sta dando più di cinque secondi a Johannes Boe! 15.16 Pulito anche Hofer! L’azzurro risale fino alla 43° posizione, a ridosso della zona punti. 15.15 ZERO TROVATO DA! Tredicesimo dopo due poligoni! 15.15 Non sbaglia Johannes Boe e nemmeno Christiansen. Due errori ...