La strategia della Commissione per aggirare lo stallo sulla riforma migratoria (Di sabato 18 dicembre 2021) Se la questione delle migrazioni appare un ostacolo insormontabile nel dialogo fra i Paesi dell'Ue, la Commissione europea sembra aver trovato il modo di aggirarlo il più possibile. A settembre 2020 l'esecutivo comunitario presentava il Pact on Migration, il pacchetto legislativo che avrebbe dovuto rappresentare la svolta nella gestione comunitaria dei flussi, abolendo, tra le altre cose il Regolamento di Dublino. Più di un anno dopo, però, le proposte presentate sono quasi tutte ferme ai nastri di partenza e gli Stati non sembrano disponibili a intavolare negoziati reali per approvarle. Soprattutto, i leader nazionali non intendono affrontare gli aspetti più divisivi del tema migratorio, ma solo quelli «esterni»: politiche di rimpatrio, cooperazione con i Paesi terzi e sorveglianza alle frontiere dell'Unione sono gli unici elementi presenti nelle conclusioni ...

