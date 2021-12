La corsa all’oro delle criptovalute (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima Mark Zuckerberg con il battesimo di Meta, poi Jack Dorsey che lascia il timone di Twitter per dedicarsi a Square, la sua start up per i pagamenti mobile, subito ribattezzata Block in onore della blockchain. Il settore tecnologico, soprattutto social, sembra pronto a una migrazione di massa verso la nebulosa crypto, un settore vasto e vago, fatto di criptovalute ma anche di metaversi vari, Nft e altri neologismi che per qualche motivo valgono miliardi (al momento). Da tempo Dorsey sembrava annoiato dal vecchio mondo dei social, con le sue polemiche e scandali, e sempre più attratto dall’idea di futuro promessa dal crypto. La sua bio su Twitter, del resto, parla chiaro: “#Bitcoin”. Con la sua barba messianica e le maglie psichedeliche con cui si fa fotografare in giro, Dorsey sembra un personaggio a cavallo tra cultura hippie, culto del capitalismo e quello stesso ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima Mark Zuckerberg con il battesimo di Meta, poi Jack Dorsey che lascia il timone di Twitter per dedicarsi a Square, la sua start up per i pagamenti mobile, subito ribattezzata Block in onore della blockchain. Il settore tecnologico, soprattutto social, sembra pronto a una migrazione di massa verso la nebulosa crypto, un settore vasto e vago, fatto dima anche di metaversi vari, Nft e altri neologismi che per qualche motivo valgono miliardi (al momento). Da tempo Dorsey sembrava annoiato dal vecchio mondo dei social, con le sue polemiche e scandali, e sempre più attratto dall’idea di futuro promessa dal crypto. La sua bio su Twitter, del resto, parla chiaro: “#Bitcoin”. Con la sua barba messianica e le maglie psichedeliche con cui si fa fotografare in giro, Dorsey sembra un personaggio a cavallo tra cultura hippie, culto del capitalismo e quello stesso ...

