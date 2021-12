Gf Vip | Tommaso Zorzi | “Soleil finge”

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché vincitore della penultima edizione, ha rilasciato alcuni commenti su questa stagione del reality criticando fortemente la condotta dell’influencer italo – americanaSorge ed accusandola dire portando in giro compagni di avventura e spettatori., ex concorrente del Grande Fratello Vip e vincitore della penultima edizione del reality, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto scottanti sul conto diSorge

Zorzi contro Soleil Sorge al GFZorzi ha scagliato una frecciatina infuocata contro Soleil Sorge a proposito del caso Alex Belli al GF. Il feeling sbocciato tra i due, del ...Quest'anno dovremo fare a meno sicuramente diZorzi , attualmente impegnato su Discovery, ... giorni fa è spuntato il nome di Soleil Sorge , attualmente nella casa del GF6, ma non solo. ...Tommaso Zorzi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Grande Fratello Vip6.In particolare l'influencer ha parlato di Soleil Sorge, che, per lui, non è del tutto vera nel reality. Noi e i nostri fornitor ...Tommaso Zorzi ha lanciato una stoccata contro l'influencer Soleil Sorge, che secondo lui starebbe prendendo in giro il pubblico del GF Vip.