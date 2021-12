Elisabetta Canalis: la sua villa è un sogno per pochi, eccola! (Di sabato 18 dicembre 2021) Elisabetta Canalis, la sua villa è veramente da sogno: un appartamento per pochi, ecco dove vive la showgirl e conduttrice. Ecco la casa da sogno della Canalis (foto: Instagram).Amata da tutti sin dall’inizio degli anni ‘2000, la Canalis a 43 anni ancora incanta tutti e fa invidia alle ventenni; in questo periodo poi, è finalmente ritornata in grande stile in tv, prima con Vite da copertina…Tutta la verità su per TV8, poi addirittura su Italia 1 conducendo Le Iene. In molti sperano di vederla tornare a vivere in Italia, ma nel frattempo la Canalis si gode la sua villa a Los Angeles, che condivide insieme al marito Brian Perri (nonostante negli scorsi mesi si è parlato di crisi) e la piccola figlia ... Leggi su formatonews (Di sabato 18 dicembre 2021), la suaè veramente da: un appartamento per, ecco dove vive la showgirl e conduttrice. Ecco la casa dadella(foto: Instagram).Amata da tutti sin dall’inizio degli anni ‘2000, laa 43 anni ancora incanta tutti e fa invidia alle ventenni; in questo periodo poi, è finalmente ritornata in grande stile in tv, prima con Vite da copertina…Tutta la verità su per TV8, poi addirittura su Italia 1 conducendo Le Iene. In molti sperano di vederla tornare a vivere in Italia, ma nel frattempo lasi gode la suaa Los Angeles, che condivide insieme al marito Brian Perri (nonostante negli scorsi mesi si è parlato di crisi) e la piccola figlia ...

Advertising

Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie Intimissimi ??????????????????? - xo1x2o : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in lingerie Intimissimi ??????????????????? - dea_channel : la divina Elisabetta Canalis in lingerie Intimissimi ??????????????????? - davidemicheleb : @marco_rossari Un po' in stile pollo alla piastra di Elisabetta Canalis - carlomannaro : RT @infoitcultura: Elisabetta Canalis a 'Permesso Maisano': «Il gossip a volte ha funzionato, ma ci ho sofferto» -