Covid, ancora un decesso e 439 positivi registrati ieri in Abruzzo (Di sabato 18 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 439 (di età compresa tra 1 e 97 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, il 17 dicembre, portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 92471. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Teramo) e sale a 2614. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83475 dimessi/guariti (+139 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 6382* (+299 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 1016 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche) 118 pazienti (-6 ...

