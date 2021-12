Clarissa Selassié spiega perché non era in studio al GF Vip e poi attacca Alex Belli

Leggi su biccy

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ieri seranon era presente inal GF Vip. La principessa su Instagram hato come mai non era seduta in mezzo agli altri eliminati dal reality. La sorella di Fairy Lulù e Jessica nei giorni scorsi è stata a contatto con una persona risultata positiva al CoronaVirus e per questo dovrà stare qualche giorno in quarantena. “Ciao a tutti, con grande rammarico devo annunciarvi che stasera non sarò presente alla puntata di Grande Fratello Vip. Io, come altri concorrenti eliminati dal gioco, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid. E per tanto, rispettosi di tutti, non presenzieremo in puntata fino alla fine della regolamentata quarantena obbligatoria. Le regole prima di tutto! Stasera commenterò con voi da casa. Vi abbraccio, vi voglio bene, ci vediamo presto”. ULTIMA ...