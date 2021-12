Anche in Danimarca vaccini ai bambini: "Così non salto la cena" (Di sabato 18 dicembre 2021) In Danimarca, il centro di vaccinazione Taastrup, sta somministrando il vaccino anti - Covid ai bambini di 5 - 11 anni, mentre il numero dei contagi aumenta costantemente. Prima dell'iniezione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) In, il centro di vaccinazione Taastrup, sta somministrando il vaccino anti - Covid aidi 5 - 11 anni, mentre il numero dei contagi aumenta costantemente. Prima dell'iniezione, ...

Advertising

borghi_claudio : @sicktrader66 In danimarca con il green pass anche di più. Vuoi un'interpolazione di quando supereremo la Gran Bretagna? - smilypapiking : RT @SignorErnesto: La differenza tra noi e la Danimarca in una foto: a luglio, quando noi annunciavamo il Green Pass(stringency che sale),… - _Oscar0101_ : RT @SADIComic: Pandemia dei vaccinati Esempio della “virtuosa” Danimarca: 77% vaccinati, 75% dei casi tra i vaccinati. Anche un asino capi… - shtuiothashuvot : @paridefidelibus Lo stanno considerando Francia e Inghilterra e Olanda. La Danimarca l'ha già fatto. Ormai i canc… - virgaeste : @kautifis anche in Danimarca -