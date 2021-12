Tommaso Zorzi sul Gf Vip 6: “Ci sono delle scene per cui ci vuole un pelo sullo stomaco così, fingere e prendere per il cu*o lo trovo becero” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ieri sera è andato in onda TZ101, l’appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all’interno di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Il vincitore del Gf Vip 5 ha commentato l’edizione numero 6 del reality condotto da Alfonso Signorini: Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ieri sera è andato in onda TZ101, l’appuntamento settimanale diall’interno di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Il vincitore del Gf Vip 5 ha commentato l’edizione numero 6 del reality condotto da Alfonso Signorini: Ti parlo da ex concorrente di reality eche il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, constorie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrivesituazioni chepalesemente ...

