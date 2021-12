Sciopero generale e corteo dopo l’attacco alla Cgil: i media si comportano all’opposto. Perché? (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Giovanni Ceriani L’oscuramento mediatico che è stato scavato attorno allo Sciopero generale di ieri è pari per ampiezza ed intensità all’opposto ingigantimento mediatico, con tanto di dirette, dibattiti, editoriali, anteprime, etc. che ha avuto l’altra manifestazione della Cgil, quella contro il fascismo e lo squadrismo, di sabato 16 ottobre. Giusti giusti due mesi: 16 ottobre ieri, 16 dicembre oggi. Ora, come sia possibile tanta e tanto palese schizofrenia mediatica è presto detto, visto che riconferma quanto qui si vien dicendo da tre anni a questa parte, con sempre maggior elementi di prova ed indignata coscienza. Il punto è che il potere di oggi, nella sua forma neo-liberista e strenuamente stato-fobica, si è comodamente seduto sull’immaginario, tra le battaglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Giovanni Ceriani L’oscuramentotico che è stato scavato attorno allodi ieri è pari per ampiezza ed intensitàingigantimentotico, con tanto di dirette, dibattiti, editoriali, anteprime, etc. che ha avuto l’altra manifestazione della, quella contro il fascismo e lo squadrismo, di sabato 16 ottobre. Giusti giusti due mesi: 16 ottobre ieri, 16 dicembre oggi. Ora, come sia possibile tanta e tanto palese schizofreniatica è presto detto, visto che riconferma quanto qui si vien dicendo da tre anni a questa parte, con sempre maggior elementi di prova ed indignata coscienza. Il punto è che il potere di oggi, nella sua forma neo-liberista e strenuamente stato-fobica, si è comodamente seduto sull’immaginario, tra le battaglie ...

