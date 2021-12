Pillola anti-covid Pfizer | via libera dall’Ema | arriverà anche in italia

(Di venerdì 17 dicembre 2021)molto probabilmente a gennaio la nuovaprodotta dalla casa farmaceutica, l’Ema dà il viaL’Ema dà un parere positivo alla nuovadella, da gennaioin. “Il farmaco dellasembra molto utile rispetto al molnupiravir.a giorni il viae la disponibilità ai primi di gennaio, probabilmente”– ha annunciato Raisi il direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta di una cura in caso venga contratto il ...

Sono invece deludenti i dati aggiornati sull'efficacia dellaCovid di Merck. Lo studio completo sull'antivirale molnupiravir evidenzia una riduzione dell'ospedalizzazione e dei decessi ...L'Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax - Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato di aver approvato l'omologazione d'emergenza del vaccino- Covid indiano ...Le pillole anti-Covid saranno presto disponibili in Italia. "Probabilmente da gennaio", lo ha annunciato a 'Buongiorno' su Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e consulente del commissario ...Solo l’anticorpo sotrovimab di GSK e Vir sembra non perdere efficacia contro la nuova variante. Anche l’antivirale Paxlovid potrebbe rappresentare una svolta. Delusione Merck con molnupiravir ...