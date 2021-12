Pagelle Salernitana-Inter 0-5 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-5, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di. All’Arechi di Salerno la capolista fa quello che vuole ed infligge una punizione pesante ad una squadra che in questo momento non sembra avere né la testa e né i mezzi per provare ad affrontare partite come queste. I gol li firmano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini che suggellano un altro poker nerazzurro. Inzaghi è a +4 in attesa di Atalanta-Roma e Milan-Napoli. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Fiorillo 5; Gyomber 4.5 (35’ st Zortea sv), Bogdan 5, Gagliolo 4; Delli Carri 5, Kastanos 5 (16’ st Schiavone 5), Coulibaly 5, Obi 5, ...