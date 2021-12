Nucleare e gas non entrano tra le energie da fonti rinnovabili (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Consiglio europeo non ha trovato l’accordo sull’energia, né sull’inserimento delle energie rinnovabili tra le fonti rinnovabili – una forzatura senza alcun fondamento scientifico -, né su come fronteggiare l’aumento eccessivo, immotivato, speculativo del prezzo del gas e di altre fonti fossili. Questo stallo dovrebbe portare il governo Draghi ed in particolare il Ministro Cingolani, che hanno aperto al Nucleare dopo l’incontro col presidente francese Macron, a ripensarci perché altri paesi europei, a partire dalla Germania, non sono d’accordo. Tanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Consiglio europeo non ha trovato l’accordo sull’energia, né sull’inserimento delletra le– una forzatura senza alcun fondamento scientifico -, né su come fronteggiare l’aumento eccessivo, immotivato, speculativo del prezzo del gas e di altrefossili. Questo stallo dovrebbe portare il governo Draghi ed in particolare il Ministro Cingolani, che hanno aperto aldopo l’incontro col presidente francese Macron, a ripensarci perché altri paesi europei, a partire dalla Germania, non sono d’accordo. Tanto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

