Non è vero che l’Europa (sempre brutta e cattiva) ha vietato i tatuaggi colorati (Di venerdì 17 dicembre 2021) E siamo a tre. In principio fu la bufala della Commissione Europea che ci avrebbe vietato di dire “buon Natale”. Poi, è stata la volta delle case ad alto impatto energetico che, dal 2033, non avremmo potuto vendere né affittare a causa dei burocrati di Bruxelles. Oggi, invece, è toccato ai tatuaggi colorati finire nel tritacarne della disinformazione antieuropeista che sta sempre più conquistando anche i mezzi di informazione mainstream. Da ieri, proliferano i seguenti titoli di giornale (basta una semplice ricerca su Google News per evidenziarlo): Addio ai tatuaggi a colori, stretta dell’UE: dal 4 gennaio solo in bianco e nero (il Giorno); “Gli inchiostri sono pericolosi”: dal 4 gennaio addio ai colori, tatuaggi solo in bianco e nero (Fanpage); La UE dice basta ai ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) E siamo a tre. In principio fu la bufala della Commissione Europea che ci avrebbedi dire “buon Natale”. Poi, è stata la volta delle case ad alto impatto energetico che, dal 2033, non avremmo potuto vendere né affittare a causa dei burocrati di Bruxelles. Oggi, invece, è toccato aifinire nel tritacarne della disinformazione antieuropeista che stapiù conquistando anche i mezzi di informazione mainstream. Da ieri, proliferano i seguenti titoli di giornale (basta una semplice ricerca su Google News per evidenziarlo): Addio aia colori, stretta dell’UE: dal 4 gennaio solo in bianco e nero (il Giorno); “Gli inchiostri sono pericolosi”: dal 4 gennaio addio ai colori,solo in bianco e nero (Fanpage); La UE dice basta ai ...

