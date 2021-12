Milano, la Procura generale ricorre in Cassazione contro l’assoluzione dell’ex sindaco Pd di Lodi Uggetti: “Norme violate” (Di sabato 18 dicembre 2021) Per la Procura generale di Milano l’ex sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti ha comunque violato le Norme. Per questo motivo, il sostituto Procuratore generale di Milano Massimo Gaballo ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza della seconda Sezione della Corte d’appello meneghina che aveva assolto nel maggio scorso l’ex primo cittadino del comune lombardo, ma anche i tre coimputati, che erano accusati di turbativa d’asta, in concorso, in relazione all’appalto della primavera del 2016 per la gestione per sei anni di due piscine scoperte di proprietà del Comune di Lodi. Uggetti era stato arrestato il 3 maggio 2016 con l’accusa di turbativa d’asta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Per ladil’exPd diSimoneha comunque violato le. Per questo motivo, il sostitutotorediMassimo Gaballo ha chiesto alla Corte didi annullare la sentenza della seconda Sezione della Corte d’appello meneghina che aveva assolto nel maggio scorso l’ex primo cittadino del comune lombardo, ma anche i tre coimputati, che erano accusati di turbativa d’asta, in concorso, in relazione all’appalto della primavera del 2016 per la gestione per sei anni di due piscine scoperte di proprietà del Comune diera stato arrestato il 3 maggio 2016 con l’accusa di turbativa d’asta e ...

