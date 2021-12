Lei è Paola | suo fratello è un noto conduttore | chi è?

Leggi su chenews

(Di venerdì 17 dicembre 2021), sorella di un, la riconoscete? I due si somigliano moltissimo e anche lei lavora nel mondo dello spettacolo. (Foto Instagram), chi è la sorella del? Oltre a somigliarsi molto fisicamente i due lavorano insieme, ecco di chi si tratta. Parliamo della sorella di Ezio Greggio che è tornato a condurre Striscia la Notizia, programma che ha seguito fin dal suo esordio nel 1988. Ovviamente lo vediamo in coppia con il suo storico co-, Enzo Iacchetti. Cosa sappiamo della sua famiglia? Piuttosto nota è sua sorellache ha collaborato con lui in diverse occasioni e recentemente si è messa alla prova anche con la recitazione. I due fratelli sono nati a Cossato, prima in provincia di Vercelli oggi di Biella, ...