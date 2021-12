Inzaghi | Inter in continua crescita Liverpool? Ce la giocheremo

Advertising

FcInterNewsit : ?? Diamo un po' i numeri: ?103 gol in Serie A nel 2021 ?6 vittorie consecutive in campionato ?? Parziale di 16-0 (go… - Gazzetta_it : Inter, sono numeri pazzeschi: gol, clean sheet e Calha-Lautaro da urlo - Inter : ??? | MISTER 'I ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento, mi stanno dando grande disponibilità' ?? - CorSport : #Inzaghi: 'L'#Inter è uscita più forte dal ko con la #Lazio' ??? - tuttosport : #Inter, #Inzaghi: 'Che peccato non aver allenato #Eriksen' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Inter

8: Quanto si diverte la sua. E quanto si divertono gli interisti. La squadra scende in campo con un'idea precisa e tutti si applicano con grande abnegazione.Commenta per primo Intervistato in tv al termine della sfida vinta per 5 - 0 contro la Salernitana , l'allenatore dell', Simoneha commentato così la gara. SODDISFAZIONE - 'L'atteggiamento è la soddisfazione più grande. Sulla carta, queste gare sembrano semplici, ma non è così. Bravi i ragazzi a ...Al termine del roboante 5-0 all'Arechi, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo trovato una linea a cinque come nelle ultime partite, però quella della ...All'allenatore nerazzurro non è piaciuta l'impostazione del girone di ritorno che vedrà la squadra affrontare tutte le più forti in pochissimo tempo ...