GF Vip | Soleil Sorge ha un incubo | “Se entra lui esco io”

Soleil Sorge ha un incubo: "Se entra lui esco io" Soleil Sorge parlando dei possibili concorrenti che approderanno al GF Vip svela che se dovesse entrare lui lei uscirebbe subito, di chi parla Ieri al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

