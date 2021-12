GF Vip 6: Manuel Bortuzzo chiede ad Aldo di restare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda lunedì sera, i vipponi hanno annunciato se lasceranno o meno la Casa. Tra chi vuole abbandonare c’è Aldo Montano, la cui decisione preoccupa molto Manuel Bortuzzo, che ormai lo considera come una figura di riferimento. Sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello Manuel Bortuzzo ha legato molto con Aldo Montano. I due, accomunati dalla passione Leggi su solodonna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda lunedì sera, i vipponi hanno annunciato se lasceranno o meno la Casa. Tra chi vuole abbandonare c’èMontano, la cui decisione preoccupa molto, che ormai lo considera come una figura di riferimento. Sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratelloha legato molto conMontano. I due, accomunati dalla passione

Advertising

Quellochetutti1 : ?????????????????? Anticipazioni Grande Fratello Vip di questa sera?? Ecco cosa succederà???? - zazoomblog : Manuel Bortuzzo in lacrime al GF Vip 6: ore difficili per lui nella Casa - #Manuel #Bortuzzo #lacrime #difficili - VelvetMagIta : #GFvip: Aldo Montano e Manila Nazzaro abbandonano in anticipo? Manuel Bortuzzo in lacrime #gfvip6 #VelvetMag… - tweetnewsit : Manuel e Lulù sempre più innamorati: i due hanno vinto un soggiorno nella 'love boat' del #GFVip - zazoomblog : GF Vip 6 Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié sono inseparabili - #Manuel #Bortuzzo #Lucrezia #Selassié… -