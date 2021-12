Così “The Economist” stoppa la corsa di Draghi al Colle (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tutti i giornaloni italiani oggi festeggiano The Economist che ha eletto l’Italia “Paese dell’anno”, grazie ovviamente a Mario Draghi, eppure il settimanale-bibbia della finanza internazionale stoppa la corsa del premier al Colle. Ma ovviamente dal Corriere della Sera in giù è tutto un tripudio di “quanto siamo fortunati a non avere più Berlusconi ma Draghi, amato da tutti”. L’Economist incorona Draghi e stoppa la sua corsa al Colle L’Economist (qui l’articolo in inglese) incorona Draghi e l’Italia (chi l’avrebbe mai detto…). Il settimanale che per anni ha fatto la guerra a Berlusconi premier smerdando con lui il nostro Paese ora ci mette sul ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Tutti i giornaloni italiani oggi festeggiano Theche ha eletto l’Italia “Paese dell’anno”, grazie ovviamente a Mario, eppure il settimanale-bibbia della finanza internazionaleladel premier al. Ma ovviamente dal Corriere della Sera in giù è tutto un tripudio di “quanto siamo fortunati a non avere più Berlusconi ma, amato da tutti”. L’incoronala suaalL’(qui l’articolo in inglese) incoronae l’Italia (chi l’avrebbe mai detto…). Il settimanale che per anni ha fatto la guerra a Berlusconi premier smerdando con lui il nostro Paese ora ci mette sul ...

