Coe | «Jacobs fuori dalle nomination per l’atleta dell’anno? Nulla di scandaloso La giuria è libera»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Repubblica e Corriere della Sera intervistano il presidente della World Athletics, la federazione internazionale di atletica, Sebastian Coe. Esprime il suo punto di vista sull’oro condiviso, a Tokyo, da Tamberi e Barshim. «Ero allo stadio, anch’io sul momento sono stato sorpreso dalla decisione Barshim-Tamberi di assegnarsi il primo posto. E c’erano presidenti di federazioni che dissentivano, dicendo che una gara deve avere per forza un vincitore. Ma quel gesto dentro elo sport ha scatenato molte condivisioni emotive, la gente ancora ne parla e sui social è andato fortissimo. Se chiedete a me atleta se avrei diviso un oro, rispondo no».è stato esclusocome atleta, nonostante avesse vinto l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi. «Il suo tempo verrà. Corra, faccia ...

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il numero 1 di World Athletics Sebastian Coe ha spiegato l'esclusione di Marcell Jacobs come possibile miglior atleta dell'anno