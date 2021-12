Biathlon oggi, Sprint uomini Annecy 2021: orario, canale tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Continua la Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Dopo la Sprint femminile di ieri, si disputa oggi ad Annecy (Francia) la prova maschile. Tra i tanti volti di altissimo livello, saranno al via anche quattro italiani che proveranno a conquistare un risultato di spessore. Qui di seguito tutti i pettorali degli azzurri: Lukas Hofer 30, Tommaso Giacomel 64, Thomas Bormolini 71 e Daniele Cappellari 102 La gara è in programma per oggi alle 14:15 e sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, Sky Go, NOW e DAZN. Infine, OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, non mancate! programma Sprint COPPA DEL ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Continua la Coppa del Mondo-2022 di. Dopo lafemminile di ieri, si disputaad(Francia) la prova maschile. Tra i tanti volti di altissimo livello, saranno al via anche quattro italiani che proveranno a conquistare un risultato di spessore. Qui di seguito tutti idegli azzurri: Lukas Hofer 30, Tommaso Giacomel 64, Thomas Bormolini 71 e Daniele Cappellari 102 La gara è inperalle 14:15 e sarà trasmessa in diretta TV su Eurosport 1, mentre la direttasarà affidata ad Eurosport Player, Discovery+, Eurovision Sports Live, Sky Go, NOW e DAZN. Infine, OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, non mancate!COPPA DEL ...

Advertising

Quelchepassa : Detto dello strapotere a tutto tondo di Marte. La bella notizia di oggi, lato Italia, è il ritorno di Sanfilippo! ?? #ALGB21 #biathlon - OA_Sport : Va in scena ad Annecy la sprint femminile: ecco tutte le indicazioni televisive per seguirla - zazoomblog : Biathlon sprint femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021 oggi in tv: programma orari e diretta streaming - #Biathlon… - Annecy_Live : RT @zazoomblog: Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon #Sprint #do… - zazoomblog : Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon… -