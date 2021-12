“And Just Like That..”: si aprono le porte della cabina armadio (Di venerdì 17 dicembre 2021) La cabina armadio a Milano “And Just Like That” è il nuovo capitolo di Sex and the City e NOW ha deciso di celebrarlo in grande stile. È stata ricreata, nel centro di Milano, un cabina armadio ispirata ad una delle location più amate della serie TV. Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si avrà il privilegio di scegliere e indossare accessori ispirati ai personaggi della nuova serie tv. Da Carrie a Miranda, passando per Charlotte fino ad arrivare a Stanford, Big e tanti altri. La moda e gli outfit rispecchiano lo stile e il carattere di ogni personaggio e sono, insieme all’amicizia, il fil rouge di tutti gli episodi della serie. I'm not saying That Lily has ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Laa Milano “And” è il nuovo capitolo di Sex and the City e NOW ha deciso di celebrarlo in grande stile. È stata ricreata, nel centro di Milano, unispirata ad una delle location più amateserie TV. Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si avrà il privilegio di scegliere e indossare accessori ispirati ai personagginuova serie tv. Da Carrie a Miranda, passando per Charlotte fino ad arrivare a Stanford, Big e tanti altri. La moda e gli outfit rispecchiano lo stile e il carattere di ogni personaggio e sono, insieme all’amicizia, il fil rouge di tutti gli episodiserie. I'm not sayingLily has ...

