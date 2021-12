Adriana Volpe smentisce Magalli: la verità sulla sentenza a processo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Adriana Volpe smentisce Magalli con un durissimo post sui social: tutta la verità sulla sentenza a processo. Adriana Volpe smentisce Magalli (via social)Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata ai danni di Adriana Volpe. La condanna arriva a causa dell’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel mese di novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà dunque risarcire i danni patiti dalla conduttrice liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro insieme a ben 14.000 euro di multa. La Volpe si è costituita parte civile e ha querelato Magalli dopo ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021)con un durissimo post sui social: tutta la(via social)Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarloper diffamazione aggravata ai danni di. La condanna arriva a causa dell’intervista rilasciatarivista Chi nel mese di novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà dunque risarcire i danni patiti dalla conduttrice liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro insieme a ben 14.000 euro di multa. Lasi è costituita parte civile e ha querelatodopo ...

