Vigilanti e telecamere per la sicurezza delle case Aler

(Di giovedì 16 dicembre 2021)e vigilanza privata per portarenelle, soprattutto 'per sventare le occupazioni abusive entro le 48 ore, così da intervenire in flagranza di reato'. Da via Apuli a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigilanti telecamere

leggo.it

e vigilanza privata per portare sicurezza nelle case Aler, soprattutto 'per sventare le occupazioni abusive entro le 48 ore, così da intervenire in flagranza di reato'. Da via Apuli a ...Con lee la vigilanza privata speriamo di aiutare ulteriormente i cittadini'. 'e sorveglianza privata - gli ha fatto eco Mattinzoli - sono necessari per garantire più sicurezza ...Ci vogliono più agenti in divisa a Recanati dove oggi l’organico della polizia municipale conta appena dieci unità oltre alla comandante Gabriella Luconi. A chiedere che si metta mano al problema in m ...Telecamere e vigilanza privata per portare sicurezza nelle case Aler, soprattutto «per sventare le occupazioni abusive entro le 48 ore, così da intervenire in flagranza di ...