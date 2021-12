Uomini e Donne, Gloria si fa subito notare: chi è la nuova dama (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella versione over del dating show Uomini e Donne c’è un volto che ha fatto girare la testa a vari pretendenti: conosciamola meglio Gloria sta attraendo sicuramente le attenzioni, non solo in quanto nuova arrivata ma anche perché sembra piacere al pubblico in studio e a casa. Gloria (screen)Chi vorrebbe maggiori dettagli sulla vita privata resterà deluso ma di certo nel corso delle puntate pomeridiane che verranno su Canale 5, si saprà di più. Al momento una delle poche informazioni che abbiamo sul suo coonto è uscita con Armando, uno dei cavalieri più discussi del programma, e comunque pare che siano stati molto bene insieme. Non solo lui però. Gloria ha concesso un’uscita anche a Mirko. La donna avrà sicuramente avuto modo di scrutare e valutare attentamente ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella versione over del dating showc’è un volto che ha fatto girare la testa a vari pretendenti: conosciamola megliosta attraendo sicuramente le attenzioni, non solo in quantoarrivata ma anche perché sembra piacere al pubblico in studio e a casa.(screen)Chi vorrebbe maggiori dettagli sulla vita privata resterà deluso ma di certo nel corso delle puntate pomeridiane che verranno su Canale 5, si saprà di più. Al momento una delle poche informazioni che abbiamo sul suo coonto è uscita con Armando, uno dei cavalieri più discussi del programma, e comunque pare che siano stati molto bene insieme. Non solo lui però.ha concesso un’uscita anche a Mirko. La donna avrà sicuramente avuto modo di scrutare e valutare attentamente ...

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - ABlackSwan9 : RT @fanpage: Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non accetta di… - santantonio2022 : ?? Ecco come la spiritualità antoniana viaggia nelle opere e nelle preghiere di donne e uomini in carne e ossa, negl… -