Uccise coetaneo | 19enne condannato a 30 anni di reclusione

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La prima sezione della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Teresa Annunziata, haa 30diDomenico Iossa, il diciannovenne reo confesso dell’omicidio dello studente Simone Frascogna, assassinato a 19, nel centro di Casalnuovo, il 3 novembre 2020, dopo una lite per motivi di viabilità. Stamattina, davanti all’ingresso di piazza Cenni del Tribunale di Napoli, è stato esposto da amici e parenti uno striscione con la frase “Giustizia per Simone”. Ad attendere la sentenza ci sono anche i genitori di altri giovani uccisi. Al processo si sono costituiti parte civile i Comuni di Casalnuovo e Napoli. Per l’assassinio del ragazzo sono stati già condannati due complici minorenni di Iossa. Si tratta di F.T., 17, di Casalnuovo, al quale ...