Tre racconti di Natale con un diavolo tentatore, una ragazza squattrinata e un fantasma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scelti e commentati dallo scrittore Marco Rossari, per celebrare la narrativa breve e introdurre un corso sul racconto in partenza il 10 gennaio 2022 Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Scelti e commentati dallo scrittore Marco Rossari, per celebrare la narrativa breve e introdurre un corso sul racconto in partenza il 10 gennaio 2022

Advertising

sehmagazine : ???? Festival “Sulla Terra Leggeri”: domenica a #Cagliari ritorna “Natale Acido”. Racconti e Canzoni Velenose come an… - inutileIT : Nuovo mercoledì, nuovo racconto! Oggi diamo il benvenuto a Lida Poliero con «Tre sorelle», da leggere o ascoltare… - quertycast : ?? Nuovo Podcast! 'Tre sorelle - Racconti 204' su @Spreaker - granviaedizioni : 'C’è così tanta poesia in questa scrittura che se ne resta affascinati, ci si resta impigliati'. Su @mod_temporali… - JulieAnnChabot : RT @MediasetPlay: Claudio Baglioni vi aspetta questa sera, in prima serata su #Canale5, con… #Uà ?? Tre serate-evento uniche e irrinunciab… -