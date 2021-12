Tortino di cioccolato fondente con salsa al Rum, banane flambé e panettone tostato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ingredienti e dosi per 6 persone: 250 g di cioccolato fondente, 125 g di zucchero, 100 g di burro, 4 uova, 50 g di farina, 1 punta di bicarbonatoPer la salsa: 2 tuorli, 100 g di latte, 100 g di panna, 5 cl di Rum, ½ stecca di vaniglia, 50 g di zucchero di cannaPer la guarnizione: 1 banana, 20 g di burro, 40 g di zucchero di canna, poco rum, 200 g di panettone Procedimento:Far sciogliere tutti gli ingredienti a bagnomaria. Foderare una tortiera e versarvi il composto. Cuocere in forno a 120° per 25 minuti.Per la salsa: montare i tuorli d’uovo con lo zucchero, unire il latte e la panna ben caldi. Profumare con la vaniglia. Successivamente, cuocere mescolando sino a raggiungere gli 85°. Lasciar raffreddare, profumare con il rum. Conservare.Tagliare il panettone a cubetti e farlo tostare ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ingredienti e dosi per 6 persone: 250 g di, 125 g di zucchero, 100 g di burro, 4 uova, 50 g di farina, 1 punta di bicarbonatoPer la: 2 tuorli, 100 g di latte, 100 g di panna, 5 cl di Rum, ½ stecca di vaniglia, 50 g di zucchero di cannaPer la guarnizione: 1 banana, 20 g di burro, 40 g di zucchero di canna, poco rum, 200 g diProcedimento:Far sciogliere tutti gli ingredienti a bagnomaria. Foderare una tortiera e versarvi il composto. Cuocere in forno a 120° per 25 minuti.Per la: montare i tuorli d’uovo con lo zucchero, unire il latte e la panna ben caldi. Profumare con la vaniglia. Successivamente, cuocere mescolando sino a raggiungere gli 85°. Lasciar raffreddare, profumare con il rum. Conservare.Tagliare ila cubetti e farlo tostare ...

