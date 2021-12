Super green pass, numero invitati, mezzanotte in piazza: come sarà il cenone di Capodanno? Domande e risposte (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per il cenone serve il green pass rafforzato o è sufficiente quello base? C?è un numero massimo di invitati? E ancora: Si potrà aspettare il conto alla rovescia in piazza?... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per ilserve ilrafforzato o è sufficiente quello base? C?è unmassimo di? E ancora: Si potrà aspettare il conto alla rovescia in?...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, la regione più vaccinata d'Italia? Senza i cortei no green pass? Contagi più alti di aprile quando non e… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: OGGI COMINCIAMO IN ITALIA I TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DI MASSA ?? L’alternativa per chi… - NicolaPorro : ?? Fino a ieri potevano sventare un attentato terroristico, oggi no. Perché? Sono #poliziotti 'no vax'. E il parados… - RobyPasy : RT @NicolaPorro: ?? Fino a ieri potevano sventare un attentato terroristico, oggi no. Perché? Sono #poliziotti 'no vax'. E il paradosso sul… - emanugi07 : “ il grande equivoco è pensare che i vaccinati non siano contagiosi . E questo equivoco che rende il green pass è s… -