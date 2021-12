“Sono emozionato, mi trema la voce”: cosa è successo ad Emilio Fede? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emilio Fede è tornato libero, come ha confermato lui stesso durante “Non è l’Arena”. Intervenuto telefonicamente al programma condotto da Massimo Giletti, l’ex direttore del Tg4 ha annunciato la sua ritrovata libertà, dopo un periodo di detenzione domiciliare e un affidamento in prova. Come ricorda anche il Corriere della Sera, Emilio Fede era stato condannato nel 2019 in via definitiva nell’ambito del processo “Ruby Bis”. All’ex direttore del Tg4 era stata inflitta una pena di 4 anni e 7 mesi, a cui si Sono poi aggiunti 2 anni per un presunto fotoricatto: il fine pena era quindi previsto per il 12 novembre del 2025. LEGGI ANCHE => “Adesso sto molto male”: Emilio Fede parla dall’Ospedale Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito un ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 dicembre 2021)è tornato libero, come ha confermato lui stesso durante “Non è l’Arena”. Intervenuto telefonicamente al programma condotto da Massimo Giletti, l’ex direttore del Tg4 ha annunciato la sua ritrovata libertà, dopo un periodo di detenzione domiciliare e un affidamento in prova. Come ricorda anche il Corriere della Sera,era stato condannato nel 2019 in via definitiva nell’ambito del processo “Ruby Bis”. All’ex direttore del Tg4 era stata inflitta una pena di 4 anni e 7 mesi, a cui sipoi aggiunti 2 anni per un presunto fotoricatto: il fine pena era quindi previsto per il 12 novembre del 2025. LEGGI ANCHE => “Adesso sto molto male”:parla dall’Ospedale Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha stabilito un ...

