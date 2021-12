Sergio Mattarella incontra Papa Francesco in Vaticano: colloquio privato di 45 minuti. Le immagini dell’incontro – Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Papa Francesco e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno avuto un colloquio privato di 45 minuti nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico Vaticano. Al termine dell’incontro si è tenuta la presentazione del seguito e lo scambio dei doni. Il capo dello Stato ha donato al Pontefice una stampa con la veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla ‘Madonna del cucito’ di Guido Reni che si trova al Quirinale. Il Papa ha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla Statio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)e il presidente della Repubblica,, hanno avuto undi 45nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico. Al terminesi è tenuta la presentazione del seguito e lo scambio dei doni. Il capo dello Stato ha donato al Pontefice una stampa con la veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla ‘Madonna del cucito’ di Guido Reni che si trova al Quirinale. Ilha ricambiato con una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana firmato ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e il libro sulla Statio ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sergio #Mattarella ha nominato #MattiaPiccoli, 12 anni, Alfiere della Repubblica per il sostegno fornito al padr… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco pe… - CarloCalenda : La storia del 'Presidente patriota' non ha nessun senso e denota una certa confusione da parte dei sovranisti. Chi… - ilfattovideo : Sergio Mattarella incontra Papa Francesco in Vaticano: colloquio privato di 45 minuti. Le immagini dell’incontro –… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco per la v… -