Sci alpino, Dominik Paris: “Non ho feeling, non sarò tra i favoriti in Val Gardena” (Di giovedì 16 dicembre 2021) È stato il norvegese Aleksander Kilde, già vincitore l’anno scorso, ad imporsi nella seconda prova cronometrata di discesa libera in Val Gardena. Non dei grandi tempi per gli azzurri (ben nove impegnati) con Dominik Paris, il migliore, in sedicesima piazza. L’altoatesino ha commentato così ai microfoni FISI: “Oggi è andata un pochino meglio rispetto a ieri. E’ stata una giornata utile per studiare la pista e sciare un po’ di più, anche se non sento il feeling migliore. Non mi sento ancora completamente in fiducia, non sarà semplicissimo per me. Non mi metto tra i favoriti per la gara, ho visto bene Baumann, così come Beat Feuz può essere un’alternativa e ovviamente anche Kilde”. Ha parlato anche Christof Innerhofer, 28mo oggi: “E’ stata una prova simile a quella di ieri. Quest’anno la pista è ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) È stato il norvegese Aleksander Kilde, già vincitore l’anno scorso, ad imporsi nella seconda prova cronometrata di discesa libera in Val. Non dei grandi tempi per gli azzurri (ben nove impegnati) con, il migliore, in sedicesima piazza. L’altoatesino ha commentato così ai microfoni FISI: “Oggi è andata un pochino meglio rispetto a ieri. E’ stata una giornata utile per studiare la pista e sciare un po’ di più, anche se non sento ilmigliore. Non mi sento ancora completamente in fiducia, non sarà semplicissimo per me. Non mi metto tra iper la gara, ho visto bene Baumann, così come Beat Feuz può essere un’alternativa e ovviamente anche Kilde”. Ha parlato anche Christof Innerhofer, 28mo oggi: “E’ stata una prova simile a quella di ieri. Quest’anno la pista è ...

