Running | presentato il 65° Campaccio Cross Country | al via Faniel e Battocletti

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ statoal PalaBertelli davanti a cento studenti il, celebre gara digiunta alla 65^ edizione. L’evento mito di caratura Gold del circuito WorldTour firmato da World Athletics, la Federmondiale di atletica leggera andrà in scena il 6 gennaio nella cornice dei prati attorno allo Stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano. Lo scorso anno ad imporsi furono Jacob Kiplimo e Tsehay Gemechu, e i nomi di spicco non mancheranno neppure questa volta. Su tutti Eyob, olimpionico a podio e capace di salire sul podio in occasione della maratona di New York, e Nadia, neo medagliata europea diunder 23, dopo il due titoli consecutivi under 20. ...