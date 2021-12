PlanetPay365 diventa Official Value-Added Services Partner dell' ACF Fiorentina

(Di giovedì 16 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il brand multiservizi del gruppo SKS365, sui LED a bordocampoo Stadio Artemio Franchi, entrerà a far parte anche del Circuito InViola Firenze, 16 dicembre 2021 –e ACFufficializzano laship per la stagione 2021/22. A un anno dal lancio sul mercato, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment, divisione del gruppo SKS365, prosegue il suo percorso di crescita al fianco del club toscano nella veste di. L'accordo strategico con ACFconsente ada un lato di aumentare la visibilità del brand e, dall'altro, di espandere il business nel territorio toscano. Il marchio è infatti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PlanetPay365 diventa

AGIMEG

... 23 settembre 2021 - Siglato l'accordo che vedra insieme, per tutta la stagione sportiva in corso,e lo Spezia Calcio . La piattaforma multiservizi di proprieta del gruppo SKS365...... 23 settembre 2021 - Siglato l'accordo che vedra insieme, per tutta la stagione sportiva in corso,e lo Spezia Calcio . La piattaforma multiservizi di proprieta del gruppo SKS365...Firenze, 16 dicembre 2021 – PlanetPay365 e ACF Fiorentina ufficializzano la partnership per la stagione 2021/22. A un anno dal lancio sul mercato, la piattaforma multiservizi di proprietà di Planet En ...Il brand multiservizi del gruppo SKS365, sui LED a bordocampo dello Stadio Artemio Franchi, entrerà a far parte anche del Circuito InViola ...