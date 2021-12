Pil | Confcommercio | a dicembre - 0 | 3% | nel 2021 +6 | 2%

Advertising

La suddetta valutazione conferma la stima di una crescita del nel 2021 del 6,2%". Sono le nuove stime di. Per i consumi a novembre prosegue il recupero per il turismo (+93,8%) e il ...(Teleborsa) - A dicembre il PIL dovrebbe proseguire il rallentamento manifestato già a novembre, con una riduzione dello 0,3% congiunturale. Nel confronto annuo la crescita si dovrebbe attestare al 6, ...Per Confcommercio la prima parte del prossimo anno dovrebbe vedere un innalzamento dell'inflazione oltre la soglia del 4 per cento Sul versante dei consumi ...