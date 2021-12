Nuoto di fondo | World Series Abu Dhabi | Acerenza d’argento dietro Wellbrock nella 10km

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo l’oro4×1.5km, Domenicosi regala un altro podio alledidiad Abue conquista l’argentocon un ritardo di 2?4 dal tedesco Florian, che trionfa in 1h48’09?4. L’azzurro è riuscito a precedere con ampio margine il vice campione olimpico ungherese Kristof Rasovszky, che ha chiuso in 1h48’23?6 negando il terzo posto ai fratelli Sanzullo con il 21enne Pasquale che tocca il pontone prima di Mario: quarto in 1h48’24?1 contro 1h48’24?8. Più ingli altri azzurri: settimo Andrea Manzi in 1h48’29?6, decimo Marcello Guidi in 1h48’37?8, 13esimo Matteo Furlan in 1h48’40?9; ritirato Dario Verani. Soddisfatto: “Sono ...