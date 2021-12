Mavra in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sosta alle 10:55 su Rai 5 nella mattinata di giovedì 16 dicembre perché andrà inun’opera buffa,. Dalla penna di Stravinskij, essa viene ripescata dalla novella in versi “La casetta di Kolomna” di Puakin. Rai 5 propone la storica edizione del 1957 firmata da Tatiana Pavlova. La trama La storia si incentra su due donne, madre e figlia Parasha, che vivono a Kolomna. Siamo in una famiglia borghese e L’opera si apre che Parasha sta ricamando ed intona un canto triste perché è da più di una settimana che non vede il suo amato Vassili. Presa dal dolore, chiede ad Un uccellino di non cantare, perché il suo cinguettio la rende ancor più triste. Proprio on quel momento sbuca dalla finestra il suo Vassili che risponde ai tristi canti della fidwnzata con la canzone gitana dell’ussaro dai toni fortemente allegri. Pensa di tranquillizzare Parasha ...