Maria De Filippi rifatta? Dove osa Striscia: l'insospettabile ritocchino, giudicate voi | Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dove osa Striscia la notizia. Ci volevano forse Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due "intoccabili" di Mediaset, per arrivare a tanto: rendere Maria De Filippi, la regina di Cologno Monzese, la protagonista della temutissima e perfida rubrica Fatti e rifatti. A quali ritocchini si sarà sottoposta la conduttrice di Amici, C'è posta per te e Tu si quei vales? Lei che ha fatto di una bellezza acqua e sapone, quotidiana, il suo marchio di fabbrica? Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, ne ripercorre la carriera dagli esordi alla gloria, mandando in onda i momenti più divertenti e imbarazzanti. Tanti sono condivisi con Sabrina Ferilli, una delle sue spalle predilette. L'amica romana, caciarona e irresistibile, in studio a Tu si quei vales non ha mai esitato a trascinare la De ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021)osala notizia. Ci volevano forse Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, due "intoccabili" di Mediaset, per arrivare a tanto: rendereDe, la regina di Cologno Monzese, la protagonista della temutissima e perfida rubrica Fatti e rifatti. A quali ritocchini si sarà sottoposta la conduttrice di Amici, C'è posta per te e Tu si quei vales? Lei che ha fatto di una bellezza acqua e sapone, quotidiana, il suo marchio di fabbrica? Il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, ne ripercorre la carriera dagli esordi alla gloria, mandando in onda i momenti più divertenti e imbarazzanti. Tanti sono condivisi con Sabrina Ferilli, una delle sue spalle predilette. L'amica romana, caciarona e irresistibile, in studio a Tu si quei vales non ha mai esitato a trascinare la De ...

