Maria De Filippi, colpaccio clamoroso: conferma appena arrivata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Buone notizie per la conduttrice Maria De Filippi che nel suo momento più difficile ha messo a segno un colpaccio clamoroso. La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Questa mattina per Maria De Filippi si è rivelato essere un risveglio particolarmente felice. Per la nota conduttrice è arrivata una notizia a tratti inaspettata ma che non fa altro che confermare il suo lavoro e soprattutto il successo dei suoi programmi. Nel dettaglio si tratta del suo dating show Uomini e Donne che nella giornata di ieri ha totalizzato il suo record stagionale. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Panicucci, clamoroso dietrofront: notizia appena arrivata Lo ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Buone notizie per la conduttriceDeche nel suo momento più difficile ha messo a segno un. La conduttriceDe(screenshot Witty)Questa mattina perDesi è rivelato essere un risveglio particolarmente felice. Per la nota conduttrice èuna notizia a tratti inaspettata ma che non fa altro chere il suo lavoro e soprattutto il successo dei suoi programmi. Nel dettaglio si tratta del suo dating show Uomini e Donne che nella giornata di ieri ha totalizzato il suo record stagionale. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Federica Panicucci,dietrofront: notiziaLo ...

Advertising

LucaMorselli8 : @clamark80 @SanremoRai @amicii_news Comunque resta sempre il discorso che questa nn doveva essere li come mai il ca… - DaisyAlexias : Solo per sapere... sono l’unica a pensare che Maria De Filippi e la Ferilli siano una ship pazzesca?! - BITCHYFit : Maria De Filippi commenta la scorrettezza di Ciprian e Andrea Nicole: “Ci sono rimasta male” - jiaycheng : voi che mettete le foto del film siete scemi in culo come p10 e Am3deo che spoilerarono Engdame in diretta TV da Ma… - gillovny4life : RT @gianluca89S: #UominieDonne ieri al 25.2%. Numeri che Mediaset non vede neanche in prime time, se non nei programmi della stessa De Fili… -