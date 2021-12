LIVE Snowboard, PGS Carezza 2021 in DIRETTA: Coratti, Felicetti e Bormolini promossi ai quarti di finale! (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ora una breve pausa. 13.35 ECCO IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI FEMMINILI Tsubaki Miki (Giappone) vs. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) Ramona Theresia Hofmeister (Germania) vs. Daniela Ulbing (Austria) 13.33 Vanno velocissime le Snowboarder sulla pista di Carezza. Hanno già staccato il pass per le semifinali la giapponese Tsubaki Miki e la ceca Ester Ledecka. 13.30 SI VA COL TABELLONE FEMMINILE DEI quarti DI FINALE. 13.28 Le ragazze ancora in gara si preparano. 13.28 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE MASCHILI Stefan Baumeister (Germania) vs. Sangho Lee (Corea del Sud) Edwin Coratti (Italia) vs. Benjamin Karl (Austria) Mirko Felicetti (Italia) vs. Dario Caviezel (Svizzera) Dmitrii Loginov (Russia) vs. Maurizio ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOra una breve pausa. 13.35 ECCO IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI FEMMINILI Tsubaki Miki (Giappone) vs. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) Ramona Theresia Hofmeister (Germania) vs. Daniela Ulbing (Austria) 13.33 Vanno velocissime leer sulla pista di. Hanno già staccato il pass per le semifinali la giapponese Tsubaki Miki e la ceca Ester Ledecka. 13.30 SI VA COL TABELLONE FEMMINILE DEIDI FINALE. 13.28 Le ragazze ancora in gara si preparano. 13.28 IL TABELLONE DEIDI FINALE MASCHILI Stefan Baumeister (Germania) vs. Sangho Lee (Corea del Sud) Edwin(Italia) vs. Benjamin Karl (Austria) Mirko(Italia) vs. Dario Caviezel (Svizzera) Dmitrii Loginov (Russia) vs. Maurizio ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Carezza 2021 in DIRETTA: show azzurro nelle qualifiche! Felicetti secondo Ochner quarta -… - zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Carezza 2021 in DIRETTA: gli azzurri inseguono il primo podio stagionale - #Snowboard #Carezza… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: March e Fischnaller ai quarti di finale - #Snowboard #Bannoye #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: gli azzurri vanno a caccia del riscatto - #Snowboard #Bannoye #DIRETTA… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia il primo gigante parallelo stagionale: cinque azzurri prenderanno parte agli ottavi -