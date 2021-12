LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Le Grand Bornand in DIRETTA: Roiseland va per la vittoria, Wierer spreca tutto al secondo poligono (Di giovedì 16 dicembre 2021) 4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 In pista anche la debuttante azzurra Linda Zingerle. 15:01 In uscita dal poligono Dorothea è sedicesima a 50.4, oggi ha veramente buttato via qualcosa di importante. 15:00 NOOOOOOOOO! Wierer sbaglia sugli ultimi due colpi, il rammarico è enorme perchè con lo zero sarebbe stata seconda. 14:58 Wierer entra all’ultimo poligono con 3.1 secondi da Roiseland, si sogna in Grande! 14:56 Wierer perde leggermente terreno ai 5km, l’azzurra ha 4.7 secondi da recuperare su Roiseland, Dorothea deve amministrare bene in vista del poligono. 14:55 Vittozzi chiude quindicesima a 1:03.8 dalla testa, buona prova sugli sci della sappadina. 14:54 Dorothea recupera terreno al ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) 4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 In pista anche la debuttante azzurra Linda Zingerle. 15:01 In uscita dalDorothea è sedicesima a 50.4, oggi ha veramente buttato via qualcosa di importante. 15:00 NOOOOOOOOO!sbaglia sugli ultimi due colpi, il rammarico è enorme perchè con lo zero sarebbe stata seconda. 14:58entra all’ultimocon 3.1 secondi da, si sogna ine! 14:56perde leggermente terreno ai 5km, l’azzurra ha 4.7 secondi da recuperare su, Dorothea deve amministrare bene in vista del. 14:55 Vittozzi chiude quindicesima a 1:03.8 dalla testa, buona prova sugli sci della sappadina. 14:54 Dorothea recupera terreno al ...

Advertising

wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica… - Annecy_Live : RT @zazoomblog: Biathlon oggi Sprint donne Annecy 2021: orario canale tv programma streaming pettorali di partenza - #Biathlon #Sprint #do… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento donne Hochfilzen in DIRETTA: vince la norvegese Roeiseland lontane le italiane -… -