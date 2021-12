Lidl, a Natale oltre 200mila euro in beneficenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Lidl Italia, catena di supermercati leader nella Gdo con oltre 680 punti vendita nel Paese, ha rinnovato anche quest'anno la propria vicinanza al territorio, devolvendo in beneficenza a enti e associazioni caritative più di 200.000 euro in occasione delle festività natalizie. L'iniziativa, che già lo scorso anno aveva raggiunto ottimi risultati, ha quindi permesso agli oltre 18.500 collaboratori dell'azienda di scegliere in prima persona le associazioni a cui destinare le donazioni, attraverso una selezione di realtà attive su tutto il territorio nazionale impegnate sul fronte della ricerca medica e della solidarietà sociale. “Questa iniziativa di solidarietà rientra in un più ampio piano di responsabilità sociale di impresa - dichiara Massimiliano Silvestri, presidente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) -Italia, catena di supermercati leader nella Gdo con680 punti vendita nel Paese, ha rinnovato anche quest'anno la propria vicinanza al territorio, devolvendo ina enti e associazioni caritative più di 200.000in occasione delle festività natalizie. L'iniziativa, che già lo scorso anno aveva raggiunto ottimi risultati, ha quindi permesso agli18.500 collaboratori dell'azienda di scegliere in prima persona le associazioni a cui destinare le donazioni, attraverso una selezione di realtà attive su tutto il territorio nazionale impegnate sul fronte della ricerca medica e della solidarietà sociale. “Questa iniziativa di solidarietà rientra in un più ampio piano di responsabilità sociale di impresa - dichiara Massimiliano Silvestri, presidente di ...

