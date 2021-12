Infettivologa Lichtner | ' Monoclonali funzionano ma possiamo fare di più'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) 'Abbiamo iniziato le somministrazioni dopo il parere favorevole dell'Aifa e la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale - spiega- organizzando un percorso e una rete efficace ed ...

'Questi pazienti vanno intercettati precocemente', avverteche aggiunge: 'Nella nostra ...paziente ha avuto una risoluzione dei sintomi nell'arco di 7 - 10 giorni - sottolinea l'-...Così Miriam, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Goretti di Latina, in prima linea nella gestione dell'emergenza sin dall'inizio, fa il punto sulla base dell'esperienza ...Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute)() - "Gli anticorpi monoclonali funzionano. Abbiamo ottenuto un'ottima risposta da parte degli 801 pazienti positivi a Covid-19 trattati con questi farmaci, evitando lo ...“Gli anticorpi monoclonali funzionano. Abbiamo ottenuto un’ottima risposta da parte degli 801 pazienti positivi a Covid-19 trattati con questi farmaci, evitando loro – soggetti a rischio per varie com ...