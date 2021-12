In Corea del Sud ritorna il coprifuoco: record di decessi Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Covid Corea del Sud, record di morti. Il Paese registra altri 94 decessi, il bollettino più drammatico dall’inizio della pandemia. Ed è allarme anche a causa del numero di pazienti Covid gravi: sono 906 e non erano mai stati così tanti, come riporta l’agenzia Yonhap sulla base delle informazioni dell’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Il sistema sanitario è messo a dura prova. l 40-50% dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali del Paese è occupato dal pazienti Covid-19, ha spiegato Park Hyang, funzionario del ministero della Sanità citato dalla Kbs. “Se arriveremo ad avere più di mille pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva, potrebbero esserci ripercussioni” per il resto dell’assistenza, ha aggiunto. E, come riporta il Guardian, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)del Sud,di morti. Il Paese registra altri 94, il bollettino più drammatico dall’inizio della pandemia. Ed è allarme anche a causa del numero di pazientigravi: sono 906 e non erano mai stati così tanti, come riporta l’agenzia Yonhap sulla base delle informazioni dell’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Il sistema sanitario è messo a dura prova. l 40-50% dei posti letto in terapia intensiva negli ospedali del Paese è occupato dal pazienti-19, ha spiegato Park Hyang, funzionario del ministero della Sanità citato dalla Kbs. “Se arriveremo ad avere più di mille pazienti che hanno bisogno della terapia intensiva, potrebbero esserci ripercussioni” per il resto dell’assistenza, ha aggiunto. E, come riporta il Guardian, i ...

