Il caffè spirituale | una pausa con la Parola – giovedì 16 dicembre 2021

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laestratta oggi “a caso” ci invita a un esame di coscienza, a chiederci se siamo davvero pronti ad accogliere il Signore a 360° gradi, in ogni aspetto della nostra vita. Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda col suo buon aromatizzata, ci dà quell’input per iniziare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – mercoledì 15 dicembre 2021 - ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 14. 12. 2021 «È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto»… - zazoomblog : Il caffè spirituale una pausa con la Parola – martedì 14 dicembre 2021 - #caffè #spirituale #pausa #Parola - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – martedì 14 dicembre 2021 - zazoomblog : Il caffè spirituale una pausa con la Parola – domenica 12 dicembre 2021 - #caffè #spirituale #pausa #Parola -

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale

La Luce di Maria

" "Non possiamo in questa analisi non considerare che anche l'aspettoe pastorale hanno ... " Il ricco programma prevede: alle ore 8,15 cornetti caldi eaccoglieranno gli organizzatori,...Non c'è passaggio di elettricità tra me e tutto il resto", è il suo testamento. Ha un ... Alessandro Notarstefano, domani 16 dicembre a Firenze, ore 18, alLetterario, in piazza delle ...